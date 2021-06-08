Yunanistan 25-29 yaş arasına aşı vermeye başlıyor

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, perşembe gününden itibaren 25-29 yaş aralığındaki vatandaşların corona virüsü aşısı olabileceğini açıkladı.

Ülkede 2.3 milyon kişinin iki doz aşıyı da olduğunu açıklayan bakanlık genel sekreteri Marios Themistocleous, “Şu anki amacımız Yunanistan’da bu yaz corona virüsü salgınına karşı bir bağışıklık duvarı oluşturmak” dedi.

Yapılan açıklamada ülkede 6.3 milyon insanın aşı olduğu belirtildi. Pazartesi günü ülkede açıklanan verilere ülkede 808 yeni vaka tespit edilirken, 24 insan da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı günden beri Yunanistan’da 400.000’den fazla vaka tespit edilirken 12.000’den fazla insan da hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.