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Yunanistan 60 sığınmacıyı geri gönderdi

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Yunanistan 60 sığınmacıyı geri gönderdi
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı çerçevesinde Yunanistan'dan 60 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, sığınmacıların AB sınır koruma ajansı FRONTEX aracılığıyla İstanköy Adası'ndan deniz yoluyla Güllük Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

Sığınmacılar arasında 56 Pakistan, 3 Bangladeş ve 1 Nepal uyruklu kişi bulunduğu belirtildi.

Öte yandan sığınmacıların, 36'sının sığınma taleplerinin görüşülmesine son verildiği, 21'inin iltica başvurularının reddedildiği ve 3'ünün ise uluslararası koruma başvurularını geri çektikleri kaydedildi.

Böylece, mutabakat kapsamında geçen nisandan bu yana Türkiye'ye iade edilen sığınmacıların sayısı bin 74'e yükseldi.

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