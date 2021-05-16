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Yunanistan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına giriş yasağı getirdi

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Yunanistan, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişinin 14-26 Mayıs tarihleri arasında yasak olacağını duyurdu.
Yunanistan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına giriş yasağı getirdi

Yunanistan Sivil Havacılık Yönetimi (CAA), Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin ülkeye girişinin 14 Mayıs itibariyle yasaklandığını duyurdu. Yasağın 26 Mayıs'a kadar süreceği belirtilen duyuruda, 21 AB üyesi olmayan ülkenin bu yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

CAA, AB ve Schengen bölgesinin yanı sıra Avustralya, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, İngiltere, İsrail, Kanada, Belarus, Bahreyn, Yeni Zelanda, Güney Kore, Katar, Çin, Kuveyt, Ukrayna, Ruanda, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Sırbistan ve Tayland'ın da yasaktan muaf olduğunu açıkladı.

Söz konusu ülkelerden giriş yapacak kişilerin, gelecekleri ülkeden 14 gün önce aşılamalarının tamamlandığına veya Covid-19 testlerinin negatif çıktığına dönük İngilizce sertifika almaları gerektiği kaydedildi.

Karara göre Türkiye'den gidecek yolcular, bu tarih diliminde Yunanistan'a giremeyecek.

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