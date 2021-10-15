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Yunanistan ABD ile savunma iş birliği anlaşmasını yeniledi

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ABD ile Yunanistan, iki ülke arasında yürürlükteki savunma iş birliğini anlaşmasını Washington'da atılan imzalarla yeniledi.
Yunanistan ABD ile savunma iş birliği anlaşmasını yeniledi

ABD ile Yunanistan, iki ülke arasında yürürlükteki savunma iş birliğini anlaşmasını Washington'da atılan imzalarla yeniledi. Girit Adası'nda bulunan ABD hava ve deniz üssünün kullanımını düzenleyen anlaşmanın süresi böylece beş yıl daha uzadı. Suda Körfezi'ndeki üs ABD'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük üssü olma vasfı taşıyor. Üssün kullanımını düzenleyen anlaşma şimdiye kadar her yıl yeniden müzakere ediliyor ve yıllık olarak uzatılıyordu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile imza öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Dendias yenilenmiş savunma iş birliği anlaşmasının karşılıklı olarak her iki ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma ve güvence altına alma amacı taşıdığını söyledi. Dendias "Birkaç dakika içinde imzalayacağımız ortak savunma işbirliği anlaşmasının revizyonu uzun vadeli ortaklığımızın sembolik ve esas temelidir" dedi.

ABD Dedeağaç Limanı'nı da kullanabilecek

"Savunma iş birliğimizi bugün güçlendiriyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken de "Bu güncelleme, anlaşmanın süresiz yürürlükte kalmasına imkan tanıyacak. Ve Yunanistan'daki güçlerimize ek mevkilerde eğitim ve operasyon imkanı sağlayacak" dedi. Söz konusu ek mevkiler arasında Yunanistan' anakarasının orta kesiminde yer alan havalimanlarının yanı sıra Türkiye sınırı yakınındaki stratejik öneme sahip Dedeağaç Limanı da bulunuyor. Dedeağaç'taki liman Balkanlar, Doğu Avrupa ve ve Doğu Akdeniz'deki askeri harekatlarda lojistik destek açısından önem taşıyor.

Blinken yaptığı konuşmada "Yunanistan'a güvenilir bir partner oldukları için müteşekkiriz" dedi. Yunanistan ile imzalanan anlaşma, ABD'nin Türkiye ile kötüleşen ilişkilere verdiği bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Fransa ile stratejik iş birliği anlaşması

Yunanistan 28 Eylül tarihinde de Fransa ile bir stratejik iş birliği anlaşması imzalamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis anlaşma sonrasında savunma mutabakatının üçüncü bir ülkeden gelebilecek bir saldırıya karşı ortak savunmayı da öngördüğünü söylemişti. "Üçüncü bir tarafın iki devletten birine saldırması halinde askeri yardım olacağı ilk kez net bir şekilde ifade edilmiştir" diyen Mitsotakis Türkiye'yi net bir şekilde işaret ederek "Akdeniz'de kimin kimi ‘savaş nedeni' (casus belli) ile tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Akar'dan Yunanistan ve Fransa'ya tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün Fransa ve Yunanistan'a tepki olarak "Bu işler boyunuzu ve gücünüzü aşar” açıklamasını yaptı. Akar "NATO bir savunma örgütü. Burada müttefikler varken bunun içindekilerin ayrıca ittifaklar yapması hem AB'nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek" dedi.

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