  • BIST 117.741
  • Altın 400,026
  • Dolar 6,8538
  • Euro 7,8378
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Yunanistan AB'den Türkiye’yi "felç edecek" ekonomik yaptırım istedi

» »
Yunanistan AB'den Türkiye’yi "felç edecek" ekonomik yaptırım istedi
Yunanistan AB'den Türkiye’yi "felç edecek" ekonomik yaptırım istedi

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ortaklarından, Yunan adaları açıklarında yapılması planlanan doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini hayata geçirdiği takdirde Türkiye'yi "felç edecek" ekonomik yaptırımlar hazırlamalarını istedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Salı günü yaptığı açıklamada, Ankara'nın Girit, Rodos ve Kerpe açıklarındaki olası faaliyetlerine, Birliğin önceden hazırlanmış, sert bir yaptırım paketiyle yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

Dendias, söz konusu önerisini Avrupalı ortaklarına da ilettiğini ifade etti.

Katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulunan Dendias, "Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Eğer isterse, Türk ekonomisi için devasa bir sorun yaratabilir. Ben bunu istemem ama açık olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Dendias ayrıca, Türkiye'nin silahlı saldırısı altında kaldıkları takdirde, 2009 Lizbon Anlaşması'nın ilgili maddesini etkin hale getireceklerini söyledi. Bakan'ın sözünü ettiği madde, bir AB üyesi ülke saldırıya maruz kaldığı durumda, diğer ülkelerin saldırı altındaki ülkeye yardım ve destek sağlamasını öngörüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalyan Lig Partisi Lideri Salvını, Ayasofya'nın İbadete Açılmasını Protesto Etti14 Temmuz 2020 Salı 09:39
  • Merkel'den AB'ye Kurtarma Paketinde Uzlaşı Çağrısı14 Temmuz 2020 Salı 09:36
  • AGİT MİNSK Grubu'ndan Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmalara Kınama14 Temmuz 2020 Salı 09:25
  • Almanya'da seks işçileri genelevlerin kapalı kalmasını protesto etti13 Temmuz 2020 Pazartesi 21:30
  • Berlin'den gece hayatına koronavirüs yardımı: Eğlence mekanlarına 81 bin euro bağışlandı13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:02
  • AB dışişleri bakanlarından Ayasofya kararına kınama13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:55
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Ayasofya kararı Türkiye'nin iç işleridir"13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48
  • AB Türkiye gündemiyle toplanıyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:09
  • AB dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:03
  • İspanya’da seçim13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti