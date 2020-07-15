Yunanistan AB'den Türkiye’yi "felç edecek" ekonomik yaptırım istedi

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ortaklarından, Yunan adaları açıklarında yapılması planlanan doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini hayata geçirdiği takdirde Türkiye'yi "felç edecek" ekonomik yaptırımlar hazırlamalarını istedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Salı günü yaptığı açıklamada, Ankara'nın Girit, Rodos ve Kerpe açıklarındaki olası faaliyetlerine, Birliğin önceden hazırlanmış, sert bir yaptırım paketiyle yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

Dendias, söz konusu önerisini Avrupalı ortaklarına da ilettiğini ifade etti.

Katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulunan Dendias, "Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Eğer isterse, Türk ekonomisi için devasa bir sorun yaratabilir. Ben bunu istemem ama açık olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Dendias ayrıca, Türkiye'nin silahlı saldırısı altında kaldıkları takdirde, 2009 Lizbon Anlaşması'nın ilgili maddesini etkin hale getireceklerini söyledi. Bakan'ın sözünü ettiği madde, bir AB üyesi ülke saldırıya maruz kaldığı durumda, diğer ülkelerin saldırı altındaki ülkeye yardım ve destek sağlamasını öngörüyor.