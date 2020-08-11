Yunanistan AB'yi acil toplantıya çağırdı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de bölgedeki faaliyetlerin devam edeceğini açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetleri konusunda Avrupa Birliği'ne acil toplantı çağrısı yaptı.

İki ülke arasında Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetleri ile ilgili gerginlik yaşanıyor.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı ile ortak basın toplantısında, bölgedeki faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler için yeni ruhsatlar verilerek her türlü sismik ve sondaj faaliyetine devam edeceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz." dedi.