Yunanistan Açıklarında 288 Kişinin Bulunduğu Feribotta Yangın

Yunanistan’ın Igoumenitsa Limanı’ndan, İtalya’nın Brindisi Limanı’na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktı. Yolcuların tamamı gemiden tahliye edilirken bir yolcu yaralandı. Gemideki 288 yolcudan 24’ünün ise Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu gemiden 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan’ın Kerkira Adası’na götürüldü. Kurtarılanlar arasındaki 24 Türk vatandaşının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.