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‘Yunanistan, adalara gizlice İsrail yapımı savunma sistemi yerleştirdi’

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Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim son dönemde hızla tırmanırken Yunanistan’dan savunma alanında dikkat çeken bir adım geldi.
‘Yunanistan, adalara gizlice İsrail yapımı savunma sistemi yerleştirdi’

Yunanistan'ın Türkiye'nin insansız hava araçlarına karşı Ege’deki adalara ve diğer bazı noktalara İsrail sistemleri yerleştirdiği ortaya çıktı.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Atina, Türkiye'nin Bayraktar SİHA’larına karşı adalara ve bazı önemli noktalara son iki ayda İsrail yapımı drone-savar sistemlerini gizlice yerleştirdi. Habere göre, İsrail'in ünlü Demir Kubbe hava savunma sistemine benzeyen ancak Yunanistan'ın ihtiyaçlarına göre düzenlenen savunma sistemleri bölgede uçan İHA'ları “körleştirerek” uçuş planlarını engelliyor.

Haberde, Yunan hükümetinin bu adımın basına sızmasından rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

ATİNA, ABD’DEN DE F-35 İSTEDİ

Yunanistan ve İsrail son dönemde askeri alanda işbirliğini artırdı. İki ülke geçen yıl 1,68 milyar dolarlık bir savunma anlaşması imzalamıştı.

Yunanistan son olarak 20 adet F-35 savaş uçağı satın almak için geçen hafta ABD'ye resmi talepte bulunmuştu. Uzmanlar, Yunanistan’ın F-35 alması ve Türkiye’nin savaş uçağı filosunu modernize edememesi halinde Ege’de hava üstünlüğünün Yunanistan’a geçebileceğine dikkat çekiyor.

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