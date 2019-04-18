Yunanistan Almanya'dan 290 milyar avro savaş tazminatı istedi

Yunanistan, Almanya’dan dünya savaşları sırasında ülkede yarattığı zarar nedeniyle 290 milyar euro tazminat ödemesini talep etti.

Yunan parlamentosu Almanya'dan, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda ülkede yarattığı zarar ve suçlar nedeniyle 290 milyar avro tazminat ödemesini isteyen kararı oy çokluğuyla kabul etti.

Meclis Başkanı Nikos Vutsis tarafından hazırlanan taslak, hükümetten tazminatın ödenmesi için "gerekli tüm diplomatik ve hukuki adımları” atmasını istiyor. Buna göre Yunan hükümetinin ilk adım olarak Almanya'ya sözlü nota vermesi gerekiyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Yunan parlamentosunda yapılan oylamada Syriza'nın yanı sıra Yeni Demokrasi ve Değişim Hareketi (KINAL) karar lehine oy kullandı.