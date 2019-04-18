  • BIST 96.886
  • Altın 237,517
  • Dolar 5,8039
  • Euro 6,5177
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yunanistan Almanya'dan 290 milyar avro savaş tazminatı istedi

» »
Yunanistan, Almanya’dan dünya savaşları sırasında ülkede yarattığı zarar nedeniyle 290 milyar euro tazminat ödemesini talep etti.
Yunanistan Almanya'dan 290 milyar avro savaş tazminatı istedi

Yunan parlamentosu Almanya'dan, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda ülkede yarattığı zarar ve suçlar nedeniyle 290 milyar avro tazminat ödemesini isteyen kararı oy çokluğuyla kabul etti.

Meclis Başkanı Nikos Vutsis tarafından hazırlanan taslak, hükümetten tazminatın ödenmesi için "gerekli tüm diplomatik ve hukuki adımları” atmasını istiyor. Buna göre Yunan hükümetinin ilk adım olarak Almanya'ya sözlü nota vermesi gerekiyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Yunan parlamentosunda yapılan oylamada Syriza'nın yanı sıra  Yeni Demokrasi ve Değişim Hareketi (KINAL) karar lehine oy kullandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AİHM, Rumların tazminatı için Ankara'dan savunma istiyor16 Nisan 2019 Salı 11:47
  • Notre-Dame yangını: Macron'dan 'yeniden inşa edeceğiz' sözü16 Nisan 2019 Salı 10:19
  • 850 Yıllık Tarihi Notre Dame Katedrali'nde Yangın! (VİDEO)16 Nisan 2019 Salı 00:30
  • Finlandiya seçimlerinde zafer kıl payı Sosyal Demokratların15 Nisan 2019 Pazartesi 11:20
  • Ukrayna'da seçim: Poroşenko televizyon tartışması için stada gitti, rakibi gelmeyince tek başına miting düzenledi14 Nisan 2019 Pazar 18:39
  • AB istihbaratı: Rusya AP seçimlerini etkilemek için sosyal medyayı kullanıyor14 Nisan 2019 Pazar 10:16
  • Kısırlık tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıktı13 Nisan 2019 Cumartesi 13:27
  • Kısırlık tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıktı12 Nisan 2019 Cuma 22:15
  • Avrupa Konseyi: İstanbul'da süreç en kısa sürede tamamlansın12 Nisan 2019 Cuma 20:47
  • İsviçre hükümeti: Kahve temel bir ihtiyaç değil, acil durumlar için depolamaya gerek yok12 Nisan 2019 Cuma 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti