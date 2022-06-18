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Yunanistan, Anastasiadis'e uçak hibe etti!

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Yunanistan, Anastasiadis'e uçak hibe etti!
Yunanistan, Anastasiadis'e uçak hibe etti!

Fileleftheros “Yunanistan’dan Kıbrıs ‘Air Force 1’ Hediyesi” başlıklı haberinde Yunanistan’ın, aslında satmaya karar verdiği ve Anastasiadis’in, daha önce talip olduğu uçağı Güney Kıbrıs’a hibe edeceğini,  uçağın yakında “Kıbrıs renklerine boyanacağını” (resmî arma ve bayrak) yazdı.

Gazete, Yunanistan’ın uçağı, Mati bölgesinde çıkan büyük yangınla mücadelede Rum yönetiminin yaptığı yardımlara karşılık jest olarak Rum yönetimine hibe ettiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu jeste basın önünde teşekkür ettiğini yazdı. Yunanistan’ın aynı amaçla Larnaka’nın dağlık bölgelerinde 650-700 bin Euro harcama ile bir itfaiye istasyonu inşa edeceğini de ekledi.

Yunanistan’ın, hibe ettiği “G-V Gulfstream-V" tipi uçağı Ocak 2003’te satın aldığını yazan gazete, Yunan Hava Kuvvetleri’nin, önemli kişilerin ve devlet yetkililerinin (VİP) seyahatleri için kullandığı, füzesavar sistemi bulunan ve bazı durumlarda askerî amaçlarla da kullanılabilen iki adet uçağı olduğunu vurguladı.

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