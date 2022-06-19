Yunanistan Başbakanı: Kıbrıs sorununda tek pusulamız uluslararası hukuktur

Yunanistan Başbakanı ve iktidardaki “Yeni Demokrasi Partisi” Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Kıbrıs sorununda uluslararası hukukun, yegâne pusula olmaya devam ettiğini ifade ederek “iki devlet (çözümü) tartışmasız reddediliyor” diye vurguladı.

İktidar partisi DİSİ’nin Lefkoşa’da cuma günkü kongresinde konuşan Mitsotakis, DİSİ Başkanı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Averof Neofitou’ya desteğini ifade etti.

Ukrayna’da Rus istilasına da değinen Mitsotakis, “bir otoriter davranış modeli oluşturmakla tehdit ediyor” dedi.

“Bundan dolayı ulusal meselemizde, uluslararası hukuk yegâne pusulamızdır. Açık ve net ortak hedefimiz Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde adil, yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüm bulunmasıdır” diyerek konuşmasına devam eden Mitsotakis, yabancı garantörler ve işgal ordusu olmadan, BM kararları ve Topluluk Müktesebatı temelinde bir çözüm bulunmasının önemine işaret etti.

Mitsotakis, “iki devlet (çözümü) tartışmasız reddediliyor. Bölünme, ne gerçekliğe ne de 21. yüzyıl kültürüne uyuyor” dedi ve Lefkoşa’yı ikiye ayıran “Yeşil Hattın” nihayet ortadan kaldırılması gereken bir utanç hattı olduğunu vurguladı.