Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan açıklaması: “O istemese de…”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Yunan basınına, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO Zirvesi’nde Yunan basınına konuştu. Miçotakis, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan başbakanıyla tüm bağlarını kopardığını ısrarla söylemesine rağmen, Atina ile Ankara arasında açık iletişim hatlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Miçotakis, Erdoğan’ın da katıldığı Madrid’deki NATO zirvesinde basına yaptığı açıklamada, “Görüşmemiz, konuşmamız ve durumu uluslararası hukuk çerçevesinde medeni bir şekilde ele almamız gerekiyor” dedi.

Miçotakis ayrıca, devam eden zirve sırasında “Türkiye, Yunanistan’a karşı herhangi bir konuyu gündeme getirmedi.” dedi. Miçotakis Türkiye’nin konuyu gündeme getirmemesinin NATO içerisinde destek bulmasının zor olmasına bağladı ve Erdoğan’ın konuyu genelde iç siyaseti kullanmak için gündeme taşıdığını öne sürdü.

Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmadan hemen önce yaptığı açıklamada,”İkili bir görüşmeyi benim Miçotakis ile yapmam mümkün değil, bitti o iş kapattık kapıyı. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, ondan sonra bakacağız” demişti.