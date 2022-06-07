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Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan’a çağrı

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Türkiye ve Yunanistan arasında Ege’de yaşanan ‘hava sahası ihlali’ gerilimi tırmanırken, iki ülke liderlerinin karşılıklı açıklamaları sürüyor.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan’a çağrı

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan ilişkileri karşılıklı açıklamalarla gergin bir süreçten geçerken, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı’nı hedef alan “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Bugün başkent Atina’da bir konferansta konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Erdoğan yönetimine tansiyonu düşürme çağrısında bulunurken, “ancak herkes bilmelidir ki Yunanistan egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmaya her zaman hazırdır” dedi.

‘YAŞANANLAR ÇOK DAHA ENDİŞE VERİCİ’

Miçotakis, Türkiye’nin Yunan adaları üzerinde ‘hak ihlal eden’ uçuşlar yaptığını savunurken, ‘mantıksız argümanlarla gündem yaratıyorlar. Böyle bir söylem hiçbir yere varmaz… Türkiye’yi bu söylemleri sahada daha fazla gerginliğe çevirmemeye çağırıyorum. Dilerim ve umuyorum ki bunu uygularlar.” dedi.

Miçotakis, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında ılıman bir iklim hakim olduğuna vurgu yaparak, “2020 yazından çok uzaktayız.” dedi. Yunanistan Başbakanı, bugünkü koşulların  komşular arasındaki önceki gerilim dönemlerine göre ‘çok daha endişe verici’ olarak ele alındığını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU SERT ÇIKTI 

Yunanistan Başbakanı Türkiye ile yaşanan gerginliğin Washington ziyaretinin ardından geldiğine dikkat çekerek, “ABD’den ve AB gibi önemli müttefiklerimizden destek almak ülkemizin göreviydi. Bu destek, hiçbir koşul olmadan alenen geldi.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamasında Yunanistan ile yaşanan krize değindi. Çavuşoğlu, “Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada.” dedi.

Çavuşoğlu, “Yunanistan en haksız durumda bile ağlamada çok başarılı. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten.” dedi.

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