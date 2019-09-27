Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan'a: İstediği güvenli bölgenin kabul edilmesi zor

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine başka yerlerden mültecileri yerleştirme planına karşı çıktı. Yunan lider, "Erdoğan, Türkiye'nin Kürtleri ile Suriye Kürtleri arasında Sünnilerin yaşayacağı bir güvenli bölge istiyor. ABD'nin veya Avrupa'nın bu öneriyi kabul etmesi son derece düşük bir ihtimal" dedi.

Washington Post'a konuşan Miçotakis, Erdoğan’ın “Kapıları açarız” açıklamasını eleştirirken, Suriye’nin kuzeyinde ABD’yle kurulması planlanan güvenli bölgeye Suriye’nin başka yerlerinden mültecileri yerleştirme planına da tepki gösterdi.

"Tehdit oyunlarına' dönüşmemeli"

"Yine büyük bir mülteci problemimiz var, geçen hafta 3 bin mülteci geldi" diyen Miçotakis mültecilerin Afganistan ve Afrika'dan geldiğini söyledi. Miçotakis'in "Mültecileri Erdoğan mı gönderiyor" sorusuna yanıtı şu oldu: "Eğer Avrupa ile dürüst bir diyalog istiyorsa en iyisi binlerce mülteci göndereceğine dair tehditte bulunmamak olur. Avrupa ve Yunanistan ile anlaşmanın yolu bu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dürüst bir diyalog kurabiliriz. Eğer finansal desteğe ihtiyacı varsa. Türkiye'de çok büyük rakamlarda mülteci var fakat bu durum 'tehdit oyunlarına', masum insanların daha iyi bir anlaşma uğruna kullanılmasına dönüşmemeli"

"Çözüm Türkiye'ye daha çok para vermek"

Miçotakis, İdlib'den 3 milyon mültecinin gelme ihtimaline dair çözümünü de anlattı. Miçotakis, "Çözüm Türkiye'ye kendi topraklarında mültecileri ağırlaması için daha çok para vermek. Umarım eninde sonunda bu savaş biter ve insanlar evlerine dönerler. Avrupa tarafından bakılırsa da biraz yük paylaşımı yapılması gerekiyor. Diğer Avrupalı ülkeler tek bir mülteci kabul etmezken Yunanistan'ın bu yükü taşımasını kabul edemem" dedi.

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları

Türkiye'nin Yunan adaları üzerinde F-16 jetleri uçurduğu sorusuna Miçotakis'in yanıtı "Yunanistan egemenliğinin ihlali. Bu uzun zamandır oynanan tehlikeli bir oyun" oldu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını da değerlendiren Miçotakis, "Kıbrıs'ın ekonomik bölgesinde arama yapıyorlar. Bölgede destek gemileri ve Türk savaş gemileri bulunuyor. Total ve Exxon'un bölgede arama hakları var. Türkiye bölgede son bir yıldır agresif tavırlar sergiliyor. Uluslararası hukuk da deniz hukuku da ihlal ediliyor" dedi. "Erdoğan Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ulaşmak istiyor" diyen Miçotakis, "Bölgede bulunan bütün kaynakların Türkiye'ye akmasını istiyor" diye devam etti.