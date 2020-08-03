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Yunanistan Başbakanı: Türkiye baskı taktiğini bırakmazsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler

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Yunanistan Başbakanı: Türkiye baskı taktiğini bırakmazsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
Yunanistan Başbakanı: Türkiye baskı taktiğini bırakmazsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler

Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Atina hattında sıcak bir gelişme yaşandı. Açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos, Yunanistan’ın Almanya arabuluculuğuyla Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Diakopoulos, "Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile iş birliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonuna “Yunanistan, Türkiye ile diyalog kurarak ne elde etmeye çalışıyor” başlıklı bir makale yazdı. Diakopoulos, “Başlıktaki sorunun yanıtını yazabilmek için son 1 yılda olanlara bakmak gerek. Türkiye’den çok büyük sayıda mülteci geldi. Türkiye sınırında hibrid savaş yaşadık, Ankara ile Trablus arasındaki deniz anlaşması ve hidrokarbon araması için lisans süreci ile birlikte Yunan adaları üzerindeki Türk savaş uçaklarının uçması gibi sorunlar yaşandı” dedi.

Diakopoulos, görüşmelerin olumlu sonuç vermesi durumunda bu durumun bölgede istikrar sağlanması için kritik bir öneme sahip olacağını dile getirdi.

Yunanistan’ın Almanya arabuluculuğuyla Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyleyen Diakopoulos, şunları kaydetti:

“Henüz çok erken bir süreçteyiz ve bir orta yol bulmak için görüşmeler başlamadı bile. Biz bunun olabilecek en erken sürede olmasını istiyoruz. Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile iş birliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz prensipleri ve kanunları olan bir ülkeyiz ama haklarımızı savunmayı da biliriz. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz."

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