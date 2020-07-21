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Yunanistan Başbakanı: Türkiye konusu AB’nin olağanüstü zirvesinde ele alınabilir

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Yunanistan Başbakanı: Türkiye konusu AB’nin olağanüstü zirvesinde ele alınabilir
Yunanistan Başbakanı: Türkiye konusu AB’nin olağanüstü zirvesinde ele alınabilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Türkiye’nin görüşülmediğini, bu konunun önümüzdeki eylülde düzenlenecek olağanüstü AB liderler zirvesinde gündeme getirilebileceğini belirtti.

Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kiriakos Miçotakis, müzakerelerde Türkiye’nin ele alınmadığını, bu konunun önümüzdeki eylülde düzenlenecek olağanüstü AB liderler zirvesinde gündeme getirilebileceğini ifade etti.

Miçotakis’e Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik ‘sert yaptırımlar’ konusunda ‘müttefiklerinin’ olup olmadığı soruldu.

Yunanistan Başbakanı, “Bugün dış politika hakkında fazla konuşmayacağım. Türkiye konusu zirvenin başında görüşüldü. Ben ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı konuşma yaptık. Avrupa Konseyi Başkanının bu konuda konuşma yapacağını düşünüyorum ve eylülde düzenlenebilecek bir sonraki, yani olağanüstü zirvede Avrupa’nın Türkiye sorununa karşı nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir görüşme yapılacağı konusunda mutabık kalındı” dedi.

Miçotakis, “Türkiye sadece Yunanistan ve Kıbrıs için değil, Avrupa’nın tamamı için bir sorun teşkil ediyor” diye ekledi.

Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini ‘siyasi ve askeri kontrol çabası’ olarak değerlendiriyor; Ankara ise bunun 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor.

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