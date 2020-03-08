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Yunanistan Başbakanı: Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşması öldü

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Yunanistan Başbakanı: Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşması öldü
Yunanistan Başbakanı: Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşması öldü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016 yılında yapılan göçmen anlaşmasının Türkiye yüzünden 'öldüğünü' söyledi.

Miçotakis, "Suriye'de olanlar yüzünden Türkiye'nin anlaşmayı tamamen delmesi üzerine anlaşma öldü" ifadesini kullandı.

Miçotakis, "Avrupa'nın Türkiye'nin şantajlarına boyun eğmeyeceğini" ifade ederken "Krizi büyüten biz değiliz, sınırlarımızı koruyoruz" sözlerini sarf etti.

Diğer yandan Türkiye ve Yunanistan sınırında göçmenlerin geçiş talep etmesi yüzünden yaşanan gerginlik Cuma gecesinin ardından Cumartesi de devam etti.

Bölgede olan Reuters ve AFP muhabirleri, sınırın Kestanelik köyü (Kastanies) ve Pazarkule kısmında göçmenlerin birikmesiyle ortaya çıkan gerilimden ötürü Yunanistan ve Türkiye tarafından gözyaşartıcı gazın ve sis gazının atıldığını aktardı.

Cuma gecesi ise Yunan polisi geçmek isteyen göçmenlere karşı tazyikli su kullandı.

Türkiye'nin 28 Şubat'ta sınırlarını açtığını duyurmasının ardından Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen sınıra konuşlanmıştı.

Sınırın Yunanistan tarafında askerler ve çevik kuvvet polisleri görevlendirilirken Türkiye de bin özel harekat askerini sınıra gönderdi.

Denizden geçişlere izin yok

Diğer yandan Türkiye'nin artık denizden geçişlere izin vermeyeceği aktarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor." denildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Tüm Türkiye'de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor." ifadesi kullanıldı.

AB'ye tepki: İkiyüzlü yaklaşımın yeni göstergesi

Diğer yandan, Dışileri Bakanlığı, Hırvatistan'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları (Dış İlişkiler Konseyi) Olağanüstü Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

AB Dışişleri Bakanları (Dış İlişkiler Konseyi) Olağanüstü Toplantısı'ndan sonra düzenlenen basın toplantısında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin kapıları açmasının 2016'da imzalanan anlaşmanın çiğnenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Borrell, Türkiye'deki mülteci yükünün farkında olduklarını, 6 milyar eurodan daha fazla yardımda bulunabileceklerini ancak Türkiye'nin önce mültecileri "pazarlık kozu olarak kullanmasından" vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

"Göçmenlerin, sınırın açık olduğu söylenerek yasa dışı yollardan Avrupa'ya girmesi için kapıların açılması kabul edilemez" diyen Borrell, " Öncelikle sınırların açık olduğuna inanan göçmenlere bunun doğru olmadığını anlatmalıyız. İnsanlara "gidin sınırlar açık" denmemeli. Bu oyuna bir son verilmeli" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Dünyada en fazla sayıda mülteciye en iyi şekilde ev sahipliği yapan bir ülkeyi göç konusunu siyasi bir amaçla kullanmakla itham etmek, yıllardır maruz kaldığımız ikiyüzlü yaklaşımın yeni bir göstergesidir." denildi.

Açıklamada aynı zamanda, "AB'nin, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal eden ve sınırına gelen masum insanlara her türlü eziyeti reva gören Yunanistan'a arka çıkarak kendi ilke ve değerleriyle çelişmesi ise ayrıca ibret vericidir." ifadesi kullanıldı.

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