Yunanistan Başbakanı’ndan Erdoğan’ın sözleriyle ilgili açıklama

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik açıklamaları Atina'da tartışma yaratmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu katıldığı etkinlikte “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından harekete geçen Atina yönetimi, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO'ya mektup göndermişti.

Yunanistan'dan son açıklama, Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten geldi. Bugün Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yla Atina'da görüşen Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerginliğe de değindi.

Türkiye ile uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiklerini söyleyen Miçotakis, “Yunanistan'ın egemenlik haklarına şüphe düşürecek tehditleri asla kabul etmeyeceklerini” ifade etti. Yunan başbakan, özellikle bir NATO ülkesinden bu şekilde açıklamalar gelmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.