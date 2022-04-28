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Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye çıkışı

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'ye savaş uçakları ile Yunan hava sahasını ihlal etmeyi durdurması çağrısında bulundu. Türkiye'den bu ifadelere yanıt gecikmedi.
Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye çıkışı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye’ye savaş uçakları ile Yunan hava sahasını ihlal etmeyi durdurması çağrısında bulundu.

Miçotakis, bu tarz adımların Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası kritik bir dönemde NATO’nun birlik ruhuna zarar verdiğini söyledi.

Başbakan Miçotakis konu hakkında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i de bilgilendirdiğini söyledi

Dün de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Ege Denizi üzerinde yasadışı ve “kabul edilemez provakasyonlar” olarak nitelediği uçuşları nedeniyle Atina büyükelçisine protestoda bulunmuştu.

‘NATO GENEL SEKRETERİ’NE RAHATSIZLIĞIMI SÖYLEDİM’

Miçotakis, “Genel Sekreter’e bir NATO müttefikinin bu tarz hareketlerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyledim” dedi.

Miçotakis, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği birlik olmanın hepimiz için vazgeçilmez olması gereken böylesi zamanlarda bu tarz adımlar atılması Avrupa’nın güvenliğine ve NATO’nun birliğine zarar veriyor” dedi.

TÜRKİYE’DEN YANIT GELDİ

Türkiye’den konuyla ilgili yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada,  “Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalamanda ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Türk yetkililer konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. Ankara ve Atina arasında Ege’deki hava sahası konusunda yıllardan beri süren bir anlaşmazlık bulunuyor.

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