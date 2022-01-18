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Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye’ye yaptırım tehdidi

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Strasburg’da Avrupa’nın en büyük siyasi parti hareketlerinden biri olan merkez sağcı Avrupa Halk Partisi’nin toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’ye yönelik sert ifadeler kullandı.
Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye’ye yaptırım tehdidi

Strasburg’da Avrupa’nın en büyük siyasi parti hareketlerinden biri olan merkez sağcı Avrupa Halk Partisi’nin toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’ye yönelik sert ifadeler kullandı.

Partisi Yeni Demokrasi’nin de bir üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi’nin toplantısında vekillere Yunanistan’a sağlanan destek için teşekkür eden Miçotakis, “Türkiye’nin Yunanistan’a karşı politikası çok net bir şekilde değişmedi. Fakat eğer Türkiye daha da agresif olursa, Avrupa Birliği, yaptırımlarla Türkiye’yi vurabilir” yorumunu yaptı.

Miçotakis, “Hepinize desteğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle insan hakları ihlalleri konusunda, insan haklarına saygı konusunda çok da başarılı bir performans sergilemeyen ülkeden gelen suçlamalar sebebiyle. Elbette Türkiye’den bahsediyorum” ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik “saldırgan tutuma” devam etmesi durumunda gerekli adımların atılacağını da dile getirdi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonu yükselten Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili olarak da, “Doğu Akdeniz, alternatif enerji kaynakları bulma konusunda giderek daha da önemli bir bölge oluyor. Ayrıca aktif olarak Afrika ile elektrik bağlantısını destekliyoruz, bizim örneğimizde olduğu gibi Mısır’la” dedi.

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