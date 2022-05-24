Yunanistan basını: 'Erdoğan köşeye sıkıştı'

Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" sözleri Yunanistan basınında tartışılıyor. Ülkedeki gazeteler "Erdoğan'ın köşeye sıkıştığı", "NATO Zirvesi'ne hazırlık yaptığı" yorumları yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın komşu Yunanistan ile ilgili dünkü çıkışı Atina’nın siyaset ve medya sahnesinde geniş yankı buluyor. Yunanistan medyası Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime işaret ederken, hükûmet sözcüsünden sağduyu çağrısı geldi.

Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’e yönelik çıkışı sonrasında Yunanistan hükûmeti sözcüsü Yiannis Oikonomou kısa bir açıklamada bulundu.

“Başbakan Kyriakos Mitsotakis, hem ulusal yasalarımızı hem de uluslararası yasallığı güçlü ve etkili bir şekilde savunmaktadır” mesajını veren Oikonomou ayrıca, şunları belirtti: “Yunan dış politikası, bazılarını ne kadar rahatsız ederse etsin, güçlü bir şekilde tarihe, uluslararası hukuka ve ittifaklarımıza dayanıyor. Türkiye'nin liderliğiyle bir açıklama çatışmasına (yarışına) girmeyeceğiz. Politikamız ilke temellidir."

TO VIMA: 'ERDOĞAN ZOR DURUMDA'

Yunanistan’ın saygın ve tarihî gazetelerinden ‘To Vima’ Türk-Yunan ilişkilerine odaklandığı bugünkü değerlendirmesinde son gelişmelerle ilgili olarak “Kiriakos Mitsotakis'in ABD'ye yaptığı ziyaret, diğer şeylerin yanı sıra, Joe Biden'ın önüne Türk provokasyonları dosyasını koydu. (Bu adım) Türkiye Cumhurbaşkanını zor bir duruma soktu. (Erdoğan elle tutulur) argümanların yokluğunda radikal retoriğe sarıldı” yorumunda buluyor.

Gazete ayrıca, “Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma isteği, F-16 alımı için tercihli bir fiyat elde etmeye çalışması Ankara'nın başını ağrıttı. Aynı süreçte, Türk provokasyonları başka alanlara da yayılıyor. Ankara'nın mültecileri bir kez daha Yunanistan sınırına doğru iterek kullanmak istediği görülüyor. (Diğer yandan) Erdoğan'ın aşırı açıklamalarından kısa bir süre sonra, Türkiye yeni provokasyonlara girişti ve bu kez (Yunanistan’ın) ulusal hava sahasını savaş uçaklarıyla ihlal etmeyi seçti” değerlendirmesinde de bulundu.

KATHIMERINI: 'GERGİNLİĞİ ARTIRMAYI SEÇTİ'

Komşu ülkenin bir başka köklü gazetesi ‘Kathimerini’ son gelişmelerle ilgili olarak “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Kiriakos Mitsotakis'e yönelik topyekûn, kişisel ölçekli bir saldırıyla, Türk-Yunan ilişkilerindeki atmosferi daha da germeyi seçti ve gerginliğin önüne geçilmesi için karşılıklı anlayış köprülerinin tesis edilmesi ihtimalini ortadan kaldırdı” yorumunda bulundu.

CNN: 'NATO ZİRVESİ'NİN KİLOMETRE TAŞI OLACAK'

‘Cnn Yunanistan’ ise Erdoğan’ın çıkışı ile ilgili olarak “Türkiye'nin gerilimi tırmandırma tercihi, Yunanistan'ın bunu önleme konusundaki hazırlık seviyesini de yükseltiyor. Atina için, Türkiye'nin gerginliği artıracak eylemleri, başbakanın ABD ziyaretinden hemen sonra beklenen bir gelişmeydi” yorumunda bulunarak şunları kaydetti:

“Erdoğan, ABD'deki Yunan misyonunun Oval Ofis, Dışişleri Bakanlığı ve Kongre'de dikkatleri Türk revizyonizminin kanıtı olarak kabul edilen haritaya odaklandırması sonrası sinirlerine hâkim olamadı. Erdoğan, söyleminde sadece "Mavi Vatan" terimini eski (Türk-Yunan ilişkilerindeki gergin) haline getirmekle kalmadı, aynı zamanda Yunan filosunun sahip olduğu "Papanikolis" sınıfı ile aynı tipteki altı denizaltının sağlayacağı güvenlik meselesiyle çerçeveledi. Bu, Yunanistan’ın Berlin ile ve Avrupa düzeyinde (Türkiye’ye teslim edilecek denizaltıların) yapımını frenlemek için müdahale ettiği bir konudur. Öte yandan, Türk liderliğinin ortaya koyduğu planlamanın, önümüzdeki ayın sonunda yapılacak NATO Zirvesi'nin bir kilometre taşı olacağı açıktır."

Yunanistan’ın ana muhalefetine yakın duran ‘Efimerida ton Sintakton’ gazetesiyse Erdoğan’ın yeni açıklamalarıyla ilgili olarak “Türkiye cumhurbaşkanı, Kiriakos Mitsotakis'in F16 hakkındaki dolaylı ve Yunan adaları üzerindeki aşırı uçuşlar hakkındaki açık mesajları nedeniyle Washington'a yaptığı son ziyaretin ardından diplomatik gerginliği zirveye taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

DUVAR -Nikolaos Stelya