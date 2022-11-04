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Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor

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Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin Girit'ten İskenderiye'ye kadar geniş bir alanda tatbikat faaliyeti içinde olduğu belirtildi.
Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor

Yunan basınındaki haberlere göre, Suudi Arabistan’a ait altı F-15 savaş uçağı, Yunan savaş uçakları ile “Falcon Eye 3” isimli tatbikatı gerçekleştirmek için dünden beri Girit’teki Suda Üssü’nde bulunuyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da Twitter’da yaptığı paylaşımda, “F-15 savaş uçakları, ‘Falcon Eye 3’ tatbikatına katılmak üzere Yunanistan’daki Suda Hava Üssü’ne geliyor.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Mısır’ın ortak düzenlediği “Medusa” isimli tatbikatın ise 19-25 Kasım tarihlerinde İskenderiye’de yapılması planlanıyor.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateynin ise Yunanistan, ABD, İsrail, Fransa, İtalya, Mısır ve İngiltere’nin katıldığı “Nemesis 2022” isimli çok uluslu tatbikat için Kıbrıs’ın Rum kesiminde bulunduğu belirtiliyor. 

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