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Yunanistan, Britanya ve Türkiye'den uçuşları yasakladı

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Yunanistan, Britanya ve Türkiye'den uçuşları yasakladı
Yunanistan, Britanya ve Türkiye'den uçuşları yasakladı

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği Yunanis'tan'a Britanya ve Türkiye'den uçuşlar da askıya alındı. Yanısıra Yunanistan'ın en büyük havayolu Aegean Airlines, tüm uluslararası uçuşlarını 26 Mart - 30 Nisan arası durdurdu.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid 19) pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesini takiben Britanya (İngiltere) ve Türkiye'den uçuşlar askıya alındı.

Yunanistan'ın en büyük havayolu olan Aegean Airlines (Ege Havayolları) da tüm uluslararası uçuşlarını 26 Mart - 30 Nisan arası askıya aldığını duyurdu.

Sadece Brüksel ile Atina arasında sınırlı sayıda sefer

Sadece AB idari merkeziyle bağlantıyı koparmamak için Brüksel ile Atina arasında sınırlı sayıda sefere devam edeceğini belirten Aegean, Yunan hükümetinden talep gelirse daha önce yaptığı gibi yurtdışındaki vatandaşları ülkeye getirmek için özel seferler yapabileceğini ekledi.

'Star Alliance' grubuna bağlı olan Aegean, uluslararası seferleri durdurma kararını yolcu ve mürettebat güvenliğiyle açıkladı.

Sadece özel izin belgesi olanlar sokağa çıkabiliyor

Bu sabah yerel saatle 0600'da başlayan ve 15 Nisan'a dek devam edecek olan geçici sokağa çıkma yasağını kontrol için devriye gezen polisler, sadece özel izin belgesi olanların geçişine izin verdi.

İtalya ile İspanya'dan ve AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlere kapılar kapalı

Sokağa çıkma yasağı ilanı ve Britanya ve Türkiye'den uçuşları durdurma kararı, pazar gününün teyit edilmiş vaka sayısının en yükseldiği gün olmasının ardından geldi.

Dün yeni 94 vakayla toplam 624 vaka ve 15 ölüm açıklandı.

Daha önce Yunanistan AB ülkeleri İtalya ve İspanya'dan ve AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlere sınırlarını kapatmıştı.

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