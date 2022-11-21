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Yunanistan çocuk istismarı iddialarıyla çalkalanıyor

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Yunanistan'da kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukları misafir eden bir kuruluşta çocuk istismarı yaşandığına dair iddiaların ardından hükümet koruyucu aile hizmetine ilişkin kolaylaştırıcı yasal düzenlemelere gitme kararı aldı.
Yunanistan çocuk istismarı iddialarıyla çalkalanıyor

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Kivotos Tou Kosmou” (Dünya Sandığı) isimli kuruluşta misafir edilen çocukların istismar edildiğine ilişkin iddiaların soruşturulduğunu belirtti.

Bugün Başbakanlıkta, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında yapılan toplantı sonrası ilgili kuruluşun yönetiminin değiştirilmesine karar verildiğini aktaran İkonomu, hükümetin koruyucu aile hizmetinin yasal çerçevesinde üç temel değişikliğe gideceğini kaydetti.

Buna göre, koruyucu aile olmak üzere aileler tarafından yapılan başvuruya yanıt süresinin kısaltılması, koruyucu aileye aylık 325 ila 1200 euro yardım yapılması ve koruyucu aile olabilmek için aranan 30 ila 60 yaş şartının, 25 ila 75 olarak genişletilmesi öngörülüyor.

KİLİSEDEN TEPKİ

Atina Başpiskoposu Yeronimos, söz konusu sivil toplum kuruluşunun (STK) kilise ile ilişkisi olmadığını belirterek, kuruluşun kurucusu olan ve hakkında istismar iddiaları bulunan Andonios Papanikolau’nun nihai yargı kararı verilene dek papazlık görevinden uzaklaştırıldığını kaydetti.

İSTİMAR İDDİASI

19 yaşında bir gencin “Kivotos Tou Kosmou” isimli kuruluşta kaldığı süreçte istismara uğradığına ilişkin iddialarına, bu kurumda daha önce kalmış olan başka gençlerin iddiaları da eklenince, söz konusu STK mercek altına alındı.

Papanikolau ve üç çalışan hakkında dile getirilen iddialar soruşturulurken, Yunan basınına yansıyan haberlerde kuruluştaki çocukların şiddete maruz kaldığı, çocuklara yemek yememe ve yalnız bırakma gibi cezalar verildiğine dair iddialar da yer aldı. 

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