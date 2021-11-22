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Yunanistan Dişişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis’in Demeci

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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis, ziyaretinin esas amacının, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’yla diaspora konularında sahip oldukları mükemmel işbirliğinin derinleştirilmesi olduğunu söyledi.
Yunanistan Dişişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis’in Demeci

Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz günlerde resmi bir ziyaret yapan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis, ziyaretinin esas amacının, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’yla diaspora konularında sahip oldukları mükemmel işbirliğinin derinleştirilmesi olduğunu söyledi.


Politis gazetesinde yer alan demecinde, Fotiu ile bir dizi faaliyette bulunduklarını ve kısa zaman önce Yunanistan’da gerçekleştirilen Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır üçlü görüşmesine katıldıklarını ifade eden Katsaniotis, üç ülke tarafından imzalanan iki işbirliği memorandumundan birinin diaspora ve “Nostos” programıyla alakalı olduğunu ifade etti.


Katsaniotis, Mısır’ın Diaspora konularından sorumlu bakanıyla işbirliği içerisinde, yurt dışında yaşamını sürdüren gençlerle ilgili “Nostos” programının 2022 yılında Fransa’da yapılmasına ortaklaşa karar verdiklerini belirtti.


Katsaniotis, demecinde, Türkiye’yle ilgili iddialarda bulunan ve Türkiye’nin uluslararası hukuk düzenini ihlal ettiğini de ileri sürdü. Katsaniotis, “Bütün bunlar yetmezmiş gibi, kapalı bölge Maraş’ta yeni oldubittiler meydana getirilmesine ilişkin yasadışı Türk çabalarında bulunulduğunu, Kıbrıs’ın deniz alanlarında ihlaller meydana geldiğini ve iki devlet çözümüne ilişkin kabul edilemez taleplerde ısrar edildiğini” öne sürdü.


Katsaniotis “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye gereken yanıtı vermek ve kapalı bölge Maraş’la ilgili net kırmızı çizgileri göstermekle yükümlü olduğunu” iddialarına ekledi.

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