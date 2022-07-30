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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fransız mevkidaşına Türkiye’yi şikayet etti

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüşmek üzere Paris'e gitti. Dendias'ın Fransız mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye ile yaşanan sorunları ele aldığı ve Ankara yönetimini şikayet ettiği ortaya çıktı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fransız mevkidaşına Türkiye’yi şikayet etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüşmek üzere Paris’e gitti. Fransa’da yeni hükümetin kurulmasının ardından gerçekleşen ilk ziyarette iki ülke bakanlarının Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batı Balkanlar, Libya ile Batı Afrika’daki gelişmeleri ele aldığı açıklandı.

İkili görüşmenin ardından iki bakan basın açıklaması için kameraların karşısındaydı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, Avrupa dayanışmasının öneminin altını çizerek, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna’ya “Türk söyleminin tırmanması ve bölgeyi istikrarsızlaştıran eylemler” ile Doğu Akdeniz’deki durum hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Dendias, buna yanıt olarak, Fransa Dışişleri Bakanı’nın “Gelişmeleri yakından izleyeceğiz ve gerçekten sizin tarafınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz.” dediğini açıkladı.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ ADIMLAR

Colonna, Yunanistan ile müttefik ve dost bir ülke olduklarına ve egemenliğine yönelik tehditlere karşı dayanışma içinde olacağına dair açık ifadelerde bulundu. Fransız bakan, Yunan mevkidaşının kendisini, “bölgedeki son gelişmeler, Yunanistan’ın egemenliğine yönelik tehditler ve bazı ortaklarımızın endişe yaratıcı açıklamaları” konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Yunan basını, burada Türkiye’yi işaret ettiklerini öne sürdü.

Göreve başladıktan sonra Paris’teki ilk görüşmelerinde Fransız Dışişleri Bakanı ile yaptığı ortak açıklamalarda Nikos Dendias, Fransa’ya “arkasını dönmeden her zaman Yunanistan’ın yanında olduğunu” söyleyerek teşekkür etti ve Fransız silahları sayesinde Yunanistan’ın caydırıcı gücünün her türlü düşmana karşı etkisini artırdığını savundu.

Dendias, Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma iş birliğine de dikkat çekerken, “Yunanistan aynı zamanda bizim için büyük bir ortaktır. Yakın zamanda modern “Belharra” fırkateynlerini almaya karar verdik. Fransız Rafales’leri zaten Yunanistan semalarında uçuyor. Fransa sayesinde Yunanistan’ın caydırıcı gücü artıyor.” dedi.

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