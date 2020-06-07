  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye, Lozan Antlaşması'nı iyi incelemeli

» »
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye, Lozan Antlaşması'nı iyi incelemeli
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye, Lozan Antlaşması'nı iyi incelemeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'revizyonist ve gri alan yaklaşımlarının' Türkiye için bir bumerang etkisi yaratabileceği iddiasında bulundu.

Bakan Dendias, Ethnos gazetesine verdiği mülakatta Yunan diplomasisinin olağanüstü bir enerjiyle Akdeniz'e yeniden döndüğünü de söyledi.

Yunanistan'ın, Türkiye dahil tüm komşularıyla deniz alanlarının belirlenmesinin vazgeçilmez hedefi olduğunu ifade eden Dendias, ancak bunun, BM Deniz Hukuku Antlaşması'nda yer alan maddelerin tamamının uygulanmasıyla olabileceğini kaydetti.

Dendias, "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de belirttiği gibi, Yunanistan, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini her zaman etkili ve güvenli bir şekilde savunacaktır." dedi.

"Türkiye, Lozan Anlaşması'nı iyi incelemeli"

"Türkiye'nin coğrafyayı ve komşularını görmezden gelme ve uluslararası hukukun hayali kurallarını uygulama çabalarının hiçbir etkisi yoktur ve uluslararası toplum tarafından kınanmıştır." ifadesini kullanan Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Türkiye Lozan Antlaşması'nı herhangi bir revizyon olmadan (değişiklik yapmadan) dikkatlice incelemeli ve Yunanistan'ın da yaptığı gibi içeriğine saygı göstermelidir."şeklinde konuştu.

'Yunan diplomasisinin Akdeniz'e geri dönüşü' ifadelerine açıklık getiren Dendias, bunun, Libya ve Suriye'ye özel elçiler atanmasının yanı sıra Şam ve Trablus'taki elçiliklerin şartlar izin verdiğinde yeniden faaliyete geçmesi olduğunu kaydetti.

'Yoruma dayalı' ya da 'gri bölgeler'in Türkiye'ye bir bumerang gibi dönebileceğini belirten Dendias, Lozan Anlaşması'nın 12'inci maddesine atıfta bulunarak Türkiye'nin Ege'deki egemenliğinin maksimum 3 mil olduğunu ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç'te George Floyd İçin Gösteri Düzenlendi04 Haziran 2020 Perşembe 14:00
  • G7 Maliye Bakanlarından Yoksul Ülkelerin Borç Ödemelerine İlişkin Ortak Açıklama04 Haziran 2020 Perşembe 10:31
  • BM'den ABD'ye Sert "Irkçılık" Tepkisi04 Haziran 2020 Perşembe 10:15
  • Yunanistan'da George Floyd İçin Düzenlenen Gösteride Çatışma Çıktı04 Haziran 2020 Perşembe 09:51
  • İtalya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Avrupa'da Turizm Ve Libya'yı Görüştü04 Haziran 2020 Perşembe 09:34
  • Londra'daki George Floyd Gösterisinde Arbede Yaşandı04 Haziran 2020 Perşembe 09:20
  • BM: "Virüs ve protestolar, gizlenen ırkçılığı ortaya çıkardı"03 Haziran 2020 Çarşamba 19:00
  • Almanya Avrupa ülkelerine seyahate yeşil ışık yaktı03 Haziran 2020 Çarşamba 17:53
  • Yunan vekil: “Türkiye sismik araştırmaya 1 Milyar yatırımı gemileri limanda tutmak için yapmadı”03 Haziran 2020 Çarşamba 10:56
  • Fransa'da binlerce kişi polis aracında öldürülen Adama Traore için yürüdü03 Haziran 2020 Çarşamba 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti