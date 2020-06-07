Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye, Lozan Antlaşması'nı iyi incelemeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'revizyonist ve gri alan yaklaşımlarının' Türkiye için bir bumerang etkisi yaratabileceği iddiasında bulundu.

Bakan Dendias, Ethnos gazetesine verdiği mülakatta Yunan diplomasisinin olağanüstü bir enerjiyle Akdeniz'e yeniden döndüğünü de söyledi.

Yunanistan'ın, Türkiye dahil tüm komşularıyla deniz alanlarının belirlenmesinin vazgeçilmez hedefi olduğunu ifade eden Dendias, ancak bunun, BM Deniz Hukuku Antlaşması'nda yer alan maddelerin tamamının uygulanmasıyla olabileceğini kaydetti.

Dendias, "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de belirttiği gibi, Yunanistan, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini her zaman etkili ve güvenli bir şekilde savunacaktır." dedi.

"Türkiye, Lozan Anlaşması'nı iyi incelemeli"

"Türkiye'nin coğrafyayı ve komşularını görmezden gelme ve uluslararası hukukun hayali kurallarını uygulama çabalarının hiçbir etkisi yoktur ve uluslararası toplum tarafından kınanmıştır." ifadesini kullanan Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Türkiye Lozan Antlaşması'nı herhangi bir revizyon olmadan (değişiklik yapmadan) dikkatlice incelemeli ve Yunanistan'ın da yaptığı gibi içeriğine saygı göstermelidir."şeklinde konuştu.

'Yunan diplomasisinin Akdeniz'e geri dönüşü' ifadelerine açıklık getiren Dendias, bunun, Libya ve Suriye'ye özel elçiler atanmasının yanı sıra Şam ve Trablus'taki elçiliklerin şartlar izin verdiğinde yeniden faaliyete geçmesi olduğunu kaydetti.

'Yoruma dayalı' ya da 'gri bölgeler'in Türkiye'ye bir bumerang gibi dönebileceğini belirten Dendias, Lozan Anlaşması'nın 12'inci maddesine atıfta bulunarak Türkiye'nin Ege'deki egemenliğinin maksimum 3 mil olduğunu ifade etti.