Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yine Türkiye’ye yüklendi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Hırvatistan ziyaretinde yaptığı konuşmasında yine Türkiye'yi hedef aldı, misilleme sözü verdi.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Ege’de yaşananlarla iyice tırmanırken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün yaptığı açıklamada yine Türkiye’yi suçladı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te konuşan Dendias, “Yunanistan, uluslararası hukuka, Deniz Hukuku Sözleşmesine, Avrupa ve uluslararası değerlere, barış ve istikrara dayanan net bir duruş sergilemektedir.” dedi. Türkiye ile yaşanan gerilime de değinen Dendias, “Provoke edilerek retorik bir şiddete sürüklenmeyeceğiz. Bu konularla ilgilenmiyoruz. Bunlar başka yüzyıllara, başka çağlara, bizi ilgilendirmeyen imparatorluk algılarına aittir.” dedi.

Dendias, Savunma Bakanlığı’nın Ege Denizi’nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16’larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunduğu iddialarının gerçek olmadığını öne sürerken, “Hata yaptıkları takdirde misilleme yapacağımızı herkes biliyor. Bunu herkesin anlaması gerekiyor.” dedi.