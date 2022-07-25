Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’tan Türkiye’deki seçimlerle ilgili açıklama: İlişkilerde düzelme bekliyoruz

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde karşılıklı açıklamalar gerilimi tırmandırırken, gerilimde en çok adı geçen isimlerden biri olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuştu.

Türkiye’de önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere değinen Dendias, Türkiye’nin söylemlerinin de bu bağlamda şekillendiğini öne sürerek, “2023 yılındaki seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde iyileşme bekliyorum.” dedi. Dendias, “Türkiye’deki seçimlerden sonra, seçim sonucu ne olursa olsun, ilişkilerin kademeli olarak iyileşmesini sağlayacak koşulların hakim olmasını umuyorum.” ifadelerinde bulundu.

Dendias, “Komşumuz Türkiye’de ülkemiz aleyhine yükselen milliyetçi söylemler artıyor. Bu söylemler hükümet çevreleri ile de sınırlı değil. Muhalefetin belli bir kesimi de bu söylemleri benimsemiş görülüyor. Bize göre bu seçimler öncesinde yaratılmak istenen kutuplaştırma ortamı ile ilgili” ifadelerinde bulundu.

DENDİAS’TAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI



Dendias, “Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki sorunun komşu ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu mu düşünüyorsunuz?’ sorusu üzerine ise, “Sorunun komşu ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu ve o gittiği zaman sorunun tamamen ortadan kalkacağını düşünenler var. Ancak bu çok yanlış. Sorun hiçbir zaman kişisel değildi ve hiçbir zaman da olmadı. Milliyetçiliğin yükselişi, büyük bir bölümü ülkemize dost olan Türk toplumunda etkisini daha çok göstermeye başladı. Bu durum anketlerde de etkisini gösteriyor. 2019 yılında özel bir ziyaret kapsamında İstanbul’a geldiğimde Türk vatandaşlarının misafirperverliğini asla unutmayacağım.” dedi.

Türkiye ile ilişkiler hakkında konuşmasını sürdüren Dendias, “Tanık olduğumuz iklim değişikliğine rağmen, Türk toplumunun büyük bir bölümünün hala Avrupa’da bir gelecek beklediğine inanıyorum.” dedi.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI



İki ülke arasında yaşanan krizle ilgili Türkiye’yi suçlayan Dendias, “Türk provokasyonu sadece Uluslararası Hukuk kurallarını değil, aynı zamanda mantığın sınırlarını da aşmaktadır. Her zaman sakin ve kararlı davranarak, müttefikleri, ortakları ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. İhlaller konusunda elimizde rakamlar var. 30 Haziran’a kadar Türk hava kuvvetleri Yunan toprakları üzerinde 3.954 ihlal ve 136 üst uçuş gerçekleştirdi. Başka yoruma gerek yok.” dedi.

Dendias, Türkiye ile ilişkilerin önümüzdeki süreçte düzelme ihtimali sorulduğunda ise, “Ankara ile iletişim kanallarının açık olmasını içtenlikle diliyoruz. Yapıcı bir diyalog istiyoruz.

Bir çözümün var olduğuna ve mümkün olduğuna inanıyoruz. Ancak bu çözüme ulaşmak için Türkiye’nin Uluslararası Hukukun ve Deniz Hukukunun temel kurallarını ihlal etmekten vazgeçmesi gerekmektedir. Gerçek dışı bir şey istemiyoruz. Türkiye’den BM Şartı’nı, NATO Antlaşması’nı imzalayan ve AB’ye katılmayı öngören tüm devletlerin uyması gereken ilke ve değerleri uygulamasını istiyoruz.” ifadelerinde bulundu.