 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.370
  • Altın 146,220
  • Dolar 3,7923
  • Euro 4,0634
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Güney’e gidiyor

»
Yunanistan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Güney’e gidiyor
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik, Rum ve Yunan diasporası konusunda anlaşma imzalamak üzere bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Simerini gazetesi haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik’in ziyareti çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında yurt dışında yaşayan Rum ve Yunan diasporası  konusunda işbirliği yapılmasına yönelik  anlaşma imzalanacağını yazdı.

Gazete, Kuik’in iki günlük ziyareti çerçevesinde ayrıca kayıplar konusunda ABD, AB ve İngiltere’ye yönelik girişimler başlatılması ve daha birçok konunun görüşülmesinin beklendiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hasikos’un çözümsüzlük durumunda göçmen olmayanlara ek vergi önermesi tepki çekti31 Ocak 2017 Salı 10:40
  • Hellimin tescilinde, Kıbrıs sorunu gecikmesi iddiası31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • “Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacak ama bankacılık sistemi diken”31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • Papadopulos Brüksel’e gidiyor31 Ocak 2017 Salı 10:38
  • Çelepis: “Türkiye’nin garantilere ilişkin tutumu ikna edici olmadı”30 Ocak 2017 Pazartesi 12:27
  • İsrail, Rum Meclisi’nin Yahudi soykırımı açıklamasından memnun30 Ocak 2017 Pazartesi 11:12
  • Anastasiadis Lizbon zirvesinin sonuçlarından memnun30 Ocak 2017 Pazartesi 10:59
  • Türkiye'den May'e olumsuz yanıt!30 Ocak 2017 Pazartesi 10:36
  • Plastik atıklardan dizel ve mazot yakıtı elde edilecek30 Ocak 2017 Pazartesi 10:30
  • Rumlar Balıkesir’de ayin yaptı30 Ocak 2017 Pazartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti