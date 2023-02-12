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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek üzere Türkiye’de

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek üzere Türkiye’de
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek üzere Türkiye’de

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye gitti.

Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya gitti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi. Dendias'ı burada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.

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