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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan Güney Kıbrıs’a Günübirlik Ziyaret

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan Güney Kıbrıs’a Günübirlik Ziyaret
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan Güney Kıbrıs’a Günübirlik Ziyaret

 Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bugün Güney Kıbrıs’a günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği haber verildi.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’de artmakta olduğu ileri sürülen “Türk meydan okumaları” ışığında koordine olmakta olduklarını belirten Rum haber kaynakları, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in eşlik edeceği Dendias’ın, bugün saat 11.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Trodos’taki yazlık başkanlık konutunda kabul edileceğini bildirdi.

Hristodulidis ile Dendias’ın saat 13.30’da Dışişleri Bakanlığında bir araya geleceği belirtilen haberde, iki bakanın ilk önce baş başa görüşeceği, akabinde ise heyetlerin katılımıyla genişletilmiş istişarelere geçileceği ifade edildi.

Yapılacak istişarelerin ardından, Hristodulidis ile Dendias’ın saat 15.15’te basına açıklamalarda bulunacağı, Dendias ile beraberindeki heyetin, bu akşam adadan ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

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