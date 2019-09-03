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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını çiğniyor

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin 'Türkiye, Kıbrıs’ın egemenlik haklarını net bir şekilde çiğniyor' dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını çiğniyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yerel bir radyoda katıldığı programda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin, “Kıbrıs Avrupa Birliği’nin bağımsız bir üye devletidir. Türkiye, Kıbrıs’ın egemenlik haklarını net bir şekilde çiğniyor. Türkiye’nin yasalara uyacağını umuyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Dendias, Türkiye’nin bölgede “sorun yaratan” bir güç olarak hareket ettiğini belirterek, Yunanistan’ın bu yolu izlemeyeceğini söyledi.

Erdoğan’ın Ege adalarını Türkiye'ye ait olarak gösteren "Mavi Vatan" adlı haritanın önünde poz vermesini de yorumlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı, ülke sınırlarının propaganda nedenleriyle yayımlanan fotoğraflarla değil, uluslararası hukuk tarafından belirlendiğini söyledi.

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