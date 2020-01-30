Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk Bayrağı yakan vekile kınama!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, çarşamba akşamı Avrupa Parlamentosu 'nda yapılan tartışmada Türk Bayrağı' nın kağıt kopyasını parçalayan neo-Nazi milletvekilerinin hareketlerini kınadı.

Yannis Lagos, bağımsız bir Avrupa Parlementosu Milletveklili ve neo-Nazi Altın Şafak'ın dağılmasından sonra ortaya çıkan bir küçük grup olan Ulusal Popüler Vicdan'ın liderliğini yürütüyor.

Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, mülteci ve göçmenlerin Yunan adalarına gelişlerinin artmasıyla Türkiye'yi suçladı.“Yunanistan, ulusal bir sembolü ve bu durumda Türkiye'nin ulusal sembolünü aşağılama eylemlerini en kategorik biçimde kınıyor.

Neo-Nazizm temsilcilerinin kabul edilemez eylemleri Yunan ve Avrupa geleneklerinden ayrılıyor ve yargılanan ve Yunan toplumunun oylarıyla Parlamentodan çıkardığı Altın Şafak'a dikkat çekme girişiminde bulunuyor ”dedi.

"Neo-Naziler sadece kendileri için konuşuyorlar," diye ekledi.

Açıklama, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun Lagos'u ismini vermeden eyleminden dolayı çarpmasından sonra geldi.“Bu ırkçı akıllar, görkemli bayrağımıza saldırmaya cesaret edenleri nasıl çöktüğümüzü ve denize atıldığımızı herkesten daha iyi biliyor. Avrupa'nın şımarık ve ırkçı çocukları yerlerini bilmeli ”dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun "bu palyaçoya karşı gerekli önlemleri" almasını beklediğini söyledi.