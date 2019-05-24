  • BIST 85.421
  • Altın 250,603
  • Dolar 6,0656
  • Euro 6,7850
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Yunanistan Dışşişleri Bakanı Yorgos Katrugalos “sıcak olay” ihtimalinden söz etti

» »
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos, gerginlik biriktiği sürece, Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında “sıcak bir olay” olasılığının ihtimal dışı olmadığını söyledi.
Yunanistan Dışşişleri Bakanı Yorgos Katrugalos “sıcak olay” ihtimalinden söz etti

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un, radyo “ERA1’” e yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre, Katrugalos, Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında sıcak bir olay çıkması senaryosunu hiç kimsenin arzulamadığını, bu nedenden dolayı Yunanistan ve Türkiye’nin, yeni tedbirleri konuşması değil, zaten üzerinde anlaşmaya varılan tedbirleri hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. 

Türkiye’nin, Atina ve Güney Kıbrıs’ın faaliyetleri nedeniyle Kıbrıs’ta kendisini izole hissettiğini ve bu nedenden dolayı tek taraflı “provokasyonlarda”  bulunduğunu savunan Katrugalos, Türkiye’nin sürekli stratejik bir revizyonizme sahip olduğunu, uluslararası hukuku  uygulamak istemediğini söyledi

“İngiltere’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB içerisindeki egemenlik haklarına itiraz edip etmediği” şeklindeki bir soru üzerine Katrugalos,  İngiltere'nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan'ın bu konudaki son açıklamalarının oldukça talihsiz olduğunu, bu nedenden dolayı Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın kınamada bulunduğunu; Londra’nın da yeterli olarak addedilen düzeltici bir açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Öte yandan Alithia gazetesine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos, “indicator.gr” isimli web sitesine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, güç gösterisiyle, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde gri bölgeler oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Katrugalos, “Fatih” gemisinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki varlığının, uluslararası hukuk ve Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının çiğnenmesini teşkil ettiğini; ayrıca bu şekilde,  Türkiye’nin güç gösterisiyle gri bölgeler oluşturmaya çalıştığını dile getirdi

Katrugalos, “Türkiye’nin siyasi mesajı, ‘uluslararası hukuk değil, güç önemlidir’ şeklindedir”  ifadesini de kullandı.
Türkiye’nin faaliyetlerine karşılık olarak Katrugalos, faaliyetlerin etkili koordinasyonu için Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın sürekli istişare halinde olduğunu ve her iki ülkenin, son dönemlerde, şu anda değerlendirmekte oldukları çok değerli diplomatik sermaye kazandığını belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Mısır ile elektrik bağlantısı için imzalar atıldı”23 Mayıs 2019 Perşembe 12:29
  • Sandıktan DİSİ mi, AKEL mi birinci parti çıkacak?23 Mayıs 2019 Perşembe 12:23
  • BM’nin Chagos ile ilgili kararı Kıbrıs’taki üsler için önem teşkil ediyor23 Mayıs 2019 Perşembe 12:21
  • 950 Yunan mudi Rum yönetimini Uluslararası Tahkim Kurulu’na Verdi23 Mayıs 2019 Perşembe 12:17
  • “45 Suriyeli mülteci Ledra Palace’tan güneye geçti” iddiası22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:37
  • İngiltere yine “şaibeli” dedi…22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:35
  • Osadchıy: “Kıbrıs’ta çok fazla asker var”22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:33
  • Elektrik fiyatlarında en fazla zam güney Kıbrıs’ta22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:31
  • İngiliz F-35’LERİ dün Ağrotur Üssü’ne indi22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:29
  • Baf’ta iki bombalı saldırı22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti