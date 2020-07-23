Yunanistan Ege'de savaş gemilerini konuşlandırdı

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sondaj gerilimi iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açmıştı. Yunan donanmasından bir kaynağın AFP'ye yaptığı açıklamaya göre ilişkilerin bozulması ve gerginliğin sürmesi sebebiyle Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde savaş gemileri konuşlandırıldı.

Deutsche Welle'e konuşan kaynak, salı gününden bu yana Güney ve Güneydoğu Ege'de bulunan gemilerin her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti. Bununla birlikte Yunanistan Başbakanı, Perşembe ve Cuma günü siyasi partilerin heyetleriyle bir araya gelecek ve onları "ulusal konularda" bilgilendirecek.

'KITA SAHANLIĞI İHLAL EDİLDİ'

Türkiye tarafından dün yayınlanan Navtex ile Yunan adası Meis'in güneyinde araştırma yapılacağı denizcilere duyuruldu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye kıta sahanlığı ihlali ile ilgili yaptığı uyarının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise bu iddianın uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürmüştü. Yunan donanması, denizcilere Türkiye'nin Navtex'ini dikkate almaması yönünde çağrı yaptı.