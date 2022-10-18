Yunanistan Ege’deki adaları korumak için 41 adet Viking alacak

Ege ve Batı Trakya'da silahlanma nedeniyle Türkiye ile büyük gerginlik yaşayan Yunanistan bu kez Ege'deki adalarda silahlandırmayı arttırmaya başladı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Ege Denizi'nde yüzlerce küçük ada, adacık ve kayalıkları korumak ve kontrol etmek üzere Yunanistan Savunma Teçhizatı ve Yatırımları Genel Müdürlüğü (GDAEE) ile “VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS S.M S.A.” şirketi arasında yedi (7) adet yüksek hızlı personel taşıma tekneleri temini için ilgili taraflar arasında sözleşmenin 1. yürütme anlaşmasının imzalandığı açıklandı.

EGE ADALARINDAKİ DENİZ KOMANDOLARI KULLANACAK

VIKING'i seçen Yunanistan Savunma Teçhizatı ve Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Özel Kuvvetler subaylarına göre, bu sürat teknesinin, Ege'nin son derece zorlu ortamında görev yapan deniz komandolarının önemli bir silahı olma özelliği açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu ileri sürüldü.

ÇOK SÜRATLİ VE ZIRHLI

Tedarik edilecek olan bu sürat teknelerinin (tüm donanımıyla birlikte) söz konusu şirketin “Viking Norsafe S-1200 Zırhlı “-MUNIN S-1200″” modeli olduğu belirtiliyor. Viking Norsafe Munin S1200 tekneleri Özel Kuvvetler personeli tarafından test edildi. Her biri 400 beygir gücünde 3 motor taşıyor ve 65 deniz milinden fazla hıza ulaşma özelliğine sahip. 12 metre uzunluğundaki tekne, ekipmanlarıyla birlikte toplam 17 kişiyi taşıyabildiği gibi, taşıdığı özel kancalar sayesinde havadan helikopterle de taşınabiliyor.

Edinilen bilgiye göre yeni oluşturulan Yunanistan Özel Harekat Komutanlığı toplam 41 Viking zırhlı sürat botu temin edecek.