  • BIST 3.841,56
  • Altın 986.824
  • Dolar 18.5809
  • Euro 18.3088
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Yunanistan Ege’deki adaları korumak için 41 adet Viking alacak

» »
Yunanistan’ın Ege’deki adaları korumak için 41 adet Viking Norsafe S-1200 Zırhlı sürat botu alacağı ve bunları özel kuvvetler birliğinin kullanacağı belirtildi. Viking sürat botlarının Ege’deki adalara dağıtılacağı belirtildi.
Yunanistan Ege’deki adaları korumak için 41 adet Viking alacak

Ege ve Batı Trakya'da silahlanma nedeniyle Türkiye ile büyük gerginlik yaşayan Yunanistan bu kez Ege'deki adalarda silahlandırmayı arttırmaya başladı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Ege Denizi'nde yüzlerce küçük ada, adacık ve kayalıkları korumak ve kontrol etmek üzere Yunanistan Savunma Teçhizatı ve Yatırımları Genel Müdürlüğü (GDAEE) ile “VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS S.M S.A.” şirketi arasında yedi (7) adet yüksek hızlı personel taşıma tekneleri temini için ilgili taraflar arasında sözleşmenin 1. yürütme anlaşmasının imzalandığı açıklandı.

EGE ADALARINDAKİ DENİZ KOMANDOLARI KULLANACAK

VIKING'i seçen Yunanistan Savunma Teçhizatı ve Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Özel Kuvvetler subaylarına göre, bu sürat teknesinin, Ege'nin son derece zorlu ortamında görev yapan deniz komandolarının önemli bir silahı olma özelliği açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu ileri sürüldü.

ÇOK SÜRATLİ VE ZIRHLI

Tedarik edilecek olan bu sürat teknelerinin (tüm donanımıyla birlikte) söz konusu şirketin “Viking Norsafe S-1200 Zırhlı “-MUNIN S-1200″” modeli olduğu belirtiliyor. Viking Norsafe Munin S1200 tekneleri Özel Kuvvetler personeli tarafından test edildi. Her biri 400 beygir gücünde 3 motor taşıyor ve 65 deniz milinden fazla hıza ulaşma özelliğine sahip. 12 metre uzunluğundaki tekne, ekipmanlarıyla birlikte toplam 17 kişiyi taşıyabildiği gibi, taşıdığı özel kancalar sayesinde havadan helikopterle de taşınabiliyor.

Edinilen bilgiye göre yeni oluşturulan Yunanistan Özel Harekat Komutanlığı toplam 41 Viking zırhlı sürat botu temin edecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’ı ayağa kaldıran olay: 12 yaşındaki kıza tecavüzden 6 kişi tutuklandı17 Ekim 2022 Pazartesi 15:15
  • Almanya'da odun hırsızlığı artıyor: Ağaçlara GPS takılıyor17 Ekim 2022 Pazartesi 13:02
  • Fransa’dan Zeleskiy’i sevindiren haber16 Ekim 2022 Pazar 21:42
  • Avrupa'yı bahçeye, dünyanın kalanını ormana benzeten Borrell'e tepki artıyor16 Ekim 2022 Pazar 21:13
  • Almanya Başbakanı Scholz: AB genişletilsin 30, 36 üyesi olsun16 Ekim 2022 Pazar 21:07
  • Fransa'da hayat pahalılığını protesto için binlerce kişi sokaklara döküldü16 Ekim 2022 Pazar 19:33
  • Yunanistan tatbikatlara yedek askerleri de çağırmaya başladı16 Ekim 2022 Pazar 17:51
  • Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi16 Ekim 2022 Pazar 09:36
  • Girit Adası'nda Sel Felaketi15 Ekim 2022 Cumartesi 22:45
  • Fransa'da bir yurtta lise öğrencisinin Kuran-ı Kerim'i yırtıldı, başörtüsü çöpe atıldı15 Ekim 2022 Cumartesi 22:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti