Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Sirigos İle Söyleşi

Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Atina Milletvekili, Pantion Üniversitesi Dış Politika ve Uluslararası Hukuk Yardımcı Doçenti Angelos Sirigos, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden de söz etti.



Fileleftheros gazetesine göre Sirigos, Türk dış siyasetine değindiği söyleşisinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümette bulunduğu ilk on yıl içerisinde, Türk dış siyasetinin, komşularıyla sıfır sorun olgusunu benimsediğini ancak bu yaklaşımdan Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın muaf tutulduğunu savundu.



Sirigos, Türkiye’nin Libya aracılığıyla Doğu Akdeniz’e egemen olma çabalarına atıfta bulunarak Türkiye’nin bu büyük planına engelin Yunanistan ve dolayısıyla Elenizm olduğunu ileri sürdü.



Sirigos, söyleşisinde Türkiye ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde de bulundu.



Sirigos güçlü ittifaklar güçlü ordu doktrininden de bahsederek Yunanistan-Güney Kıbrıs eksenin, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde siyasi istikrar unsuru olarak şekillendiğinden de söz etti.