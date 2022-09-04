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Yunanistan, Erdoğan’ın sözleri üzerine harekete geçti: NATO’ya şikayet edilecek

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Yunanistan, Erdoğan’ın sözleri üzerine harekete geçti: NATO’ya şikayet edilecek
Yunanistan, Erdoğan’ın sözleri üzerine harekete geçti: NATO’ya şikayet edilecek

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Samsun’da katıldığı etkinlikte Yunanistan’a yönelik açıklamalarına Atina yönetiminden tepki geldi…

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine kişisel Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Dendias, “Biz bir an önce müttefiklerimizi ve partnerlerimizi, son birkaç gündür Türkiye’deki yetkililerden gelen provokatif açıklamalar konusunda bilgilendirerek kimin NATO’nun bütünlüğüne zarar vermeye çalıştığını göstereceğiz” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün katıldığı etkinlikte konuşan Erdoğan, Yunanistan'a Ege adaları üzerinden de sert bir mesaj göndermişti.

Erdoğan, “Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz” demişti.

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