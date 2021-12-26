  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Yunanistan Eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas Yaşamını Yitirdi

» »
Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas Yaşamını Yitirdi

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı görevini on yıl sürdüren Karolos Papulyas, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Yanya'da doğan Papulyas, Atina Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, Milano Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans eğitimi almıştı.

Papulyas, doktorasını Köln Üniversitesinde tamamladıktan sonra 1974'te Yunanistan'ın merkez solda yer alan partisi PASOK'a katılarak politikaya atılmıştı.

Siyasi kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığında da hizmet veren Papulyas, 2005-2015 döneminde Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9 Kurt Kafesten Kaçtı, Hayvanat Bahçesi Kapatıldı24 Aralık 2021 Cuma 21:37
  • Danimarka, mahkumları Kosova'da kiraladığı hücrelere göndermeye hazırlanıyor24 Aralık 2021 Cuma 14:02
  • Fransa, İngiltere'ye Dava Açmaya Hazırlanıyor23 Aralık 2021 Perşembe 19:52
  • Putin, Türkiye’yi örnek göstererek uyardı: Biz de öyle olabiliriz23 Aralık 2021 Perşembe 13:37
  • Belçika’dan Omicron mutasyonuna karşı kısıtlama kararı23 Aralık 2021 Perşembe 12:19
  • Covid: Avustralya'da Covid'e karşı kan sulandırıcı burun spreyi deneniyor22 Aralık 2021 Çarşamba 19:01
  • Bulgar bakan, ülkede NATO askerlerinin takviyesine karşı çıktı22 Aralık 2021 Çarşamba 17:01
  • Noel sepetinde uyuşturucu çekilişi22 Aralık 2021 Çarşamba 15:31
  • Finlandiya'da koronavirüs önlemleri artırılıyor22 Aralık 2021 Çarşamba 14:14
  • AB'den Kayıp Şahışlar Komitesi'ne destek22 Aralık 2021 Çarşamba 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti