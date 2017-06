Yunanistan; Garanti ve İttifak anlaşmaları kalkmalı

Crans Monta'na da süren Kıbrıs Konferans'ından Yunanistan Dışişleir Bakanı Nikos Kotzias Garanti anlaşması ve müdahale haklarını ortadan kaldırmak için bir teklif sundu...

Bununla birlikte oluşacak Federal Devletin uygulamasının izleneceği bir de mekanizma oluştutulmasını önerdi.

...and to set up a monitoring & implementation mechanism of eventual agreements (2/2), FM @Nikos Kotzias #ConferenceOnCyprus