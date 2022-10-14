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Yunanistan Genel Kurmay Başkanı’ndan Sakız Adası paylaşımı

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Yunanistan Genel Kurmay Başkanı’ndan Sakız Adası paylaşımı
Yunanistan Genel Kurmay Başkanı’ndan Sakız Adası paylaşımı

Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros Doğu Ege Adaları'ndaki askeri birlikleri ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesine sadece 2 mil uzaklıktaki Sakız Adası'nı ziyaret eden Floros buradaki kara ve deniz askeri birliklerinde denetlemelerde bulundu.

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ASKERİ BİRLİKLERİ DENETLEDİ

Haberi okuyucularına adada yayın yapan www.chiosnews.gr sitesi duyurdu. Floros, adada bulunan  96. Ulusal Muhafız Yüksek Komutanlığı (ADTE) Komutanlığı'na bağlı askeri birlikleri ve karakolları ziyaret etti. GEETHA Başkanına Floros'a, İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanı Korgeneral Dimitrios Hupis eşlik ettiği belirtildi. General Konstantinos Floros'un bu sabah saat 11.00'de Sakız Adası Belediye Başkanı Stamatis Karmancis ve ardından Vali Yardımcısı Pantelis Vrulis ile de bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Floros bu ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Göreve bağlılığınız ve kararlılığınız Vatanın bütünlüğünü, saygınlığını ve onurunu garanti ediyor! Toplum rahat olabilir çünkü sizler buradasınız!” ifadelerini kullandı. Floros'un Sakız Adası'ndaki Panagia ve Psarron  Mevkii'ndeki Askeri Gözetleme Kuleleri'nin bulunduğu yerde Kuşadası'nı gören bölgede silahlı askerlerle fotoğraf çektirdiği görüldü.

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