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Yunanistan geri adım attı: Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri hatırlatıldı. Miçotakis'ten geri aldım geldi, "Türkiye ile konuşabiliriz, savaşa girmeyeceğiz" dedi.
Yunanistan geri adım attı: Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'e cevaben gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasına atıfta bulundu, "Uslu dur" uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına "Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var. Bu adalarda üsler var filan falan. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır." sözleriyle tepki göstermişti.

Bu sözler, Davos'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e hatırlatıldı.

Miçotakis'in yanıtı geri adım niteliğindeydi.

Yunanistan Başbakanı "Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz.Çok zor zamanlarımız olmuş olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"Miçotakis'in bu söylemleri bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in geri adımına İstanbul'da Hz. Ali Camii'ndeki Cuma namazının ardından yanıt verdi:

"Miçotakis'in bu söylemleri özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Her şeyden önce gerek Lozan'ın gerek Adalarla ilgili yaklaşım tarzının Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bu adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak bunlara ters adımlar atmaktadırlar."

"Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok, yeter ki siz akıllı olun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimine tepkisini İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde de sürdürdü.

"Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Akıllı olun" diye uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok, yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız ee biz eli kolu bağlı mu duracağız. Bak Miçotakis öyle sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok.

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