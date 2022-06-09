  • BIST 2.562,99
  • Altın 1023.343
  • Dolar 17.202
  • Euro 18.4828
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Yunanistan harekete geçti: Türkiye sınırına asker yığmaya başladılar

»
Son dönemde ilişkilerin gel-git yaşadığı Ankara-Atina hattında yeni bir iddia ortaya atıldı. 2020'deki mülteci krizinin bir benzerinin yaşanmaması için Yunan yetkililerin harekete geçtiği açıklandı.
Yunanistan harekete geçti: Türkiye sınırına asker yığmaya başladılar

Son dönemde gerilim yüksek olduğu Türkiye-Yunanistan hattında tansiyonu yükseltecek bir adım Atina yönetiminden geldi.

Gerilimin cumhurbaşkanlığı seviyesinden bakanlık seviyesine kadar bütün düzeylerde yüksek olduğu ilişkileri değerlendiren Atina yönetimi, 2020’de yaşanan mülteci krizinin bir benzerinin yaşanmaması için sınırlarını kuvvetlendirme yoluna gitti.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, 2020 yılında yaşanan mülteci krizinin bir benzerinin olmaması için Yunanistan’ın sınıra asker, polis ve sahil güvenlik ekiplerini yığmaya başladığı belirtildi.

Polislere farklı kategorilerde hazırlık eğitimleri verildiği belirtilirken Meriç yakınlarındaki görevlilerin sayısının artırıldığı da kaydedildi. Öte yandan yetkililer bu noktalardan mülteci geçişinin geçen yıla göre yüzde 20 daha fazla olabileceğini söyledi.

Yunan yetkililerin İskeçe ve Rodop bölgelerinde önlemleri artırdığı kaydedildi.

GÖZ YAŞARTICI BOMBA GÖNDERDİLER

Önlemler arasında tazyikli su yerine İHA’larla takibin getirildiği belirtilirken, Kathimerini’ye konuşan polis kaynakları, göz yaşartıcı bomba ve ses bombalarının da Meriç yakınlarına gönderildiğini duyurdu. Yetkililer yeni sistemlerin de gönderileceğini belirtti.

Öte yandan Ege’den de olası bir mülteci akınına karşın Yunan yetkililerin bölgede önlemleri artırdığı da kaydedildi. Yetkililer, devriye ekiplerinin de daha sık devriye gezdiğini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geldi08 Haziran 2022 Çarşamba 09:46
  • Buğday fiyatları: Küresel krizler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?08 Haziran 2022 Çarşamba 08:59
  • Dolar/TL kuru 16,92'yi gördü: Ekonomistler Türk lirasının değer kaybı hakkında neler söylüyor?08 Haziran 2022 Çarşamba 08:55
  • Türkiye'de motorine zam geldi!07 Haziran 2022 Salı 17:50
  • Erdoğan’ın İsveç Başbakanı’ndan talebi ortaya çıktı: O bakanın kovulmasını istiyor06 Haziran 2022 Pazartesi 14:41
  • Türkiye NATO pazarlığında nasıl bir strateji izliyor, güney sınırına dair hedefler neler?06 Haziran 2022 Pazartesi 08:28
  • Die Welt: Erdoğan, Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü05 Haziran 2022 Pazar 18:05
  • Mersin Limanı'nda KKTC'deki bir firmaya gönderilen 5 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi05 Haziran 2022 Pazar 17:30
  • Son seçim anketinden çıkan çarpıcı sonuç: ‘Erdoğan kazanamaz’ diyenler önde05 Haziran 2022 Pazar 16:13
  • Erdoğan’ın iadesini istediği İsveçli vekil ilk kez konuştu05 Haziran 2022 Pazar 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti