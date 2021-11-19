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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü

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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının tatbikat sırasında düştüğü, pilton uçaktan sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Blok 52+ savaş uçağı kaza kırıma uğradı.

Andravida Hava Üssü'nde düşen uçağın pilotu kurtulmayı başardı.

Kaza, eğitim tatbikatları sırasında meydana geldi.

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