Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının tatbikat sırasında düştüğü, pilton uçaktan sağ olarak kurtulduğu bildirildi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Blok 52+ savaş uçağı kaza kırıma uğradı.
Andravida Hava Üssü'nde düşen uçağın pilotu kurtulmayı başardı.
Kaza, eğitim tatbikatları sırasında meydana geldi.
Fighter jet crashes during training exercises https://t.co/5COFUCBQsk pic.twitter.com/Z8M7yo7zL8— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) November 18, 2021
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