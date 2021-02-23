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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları TCG Çeşme gemisini taciz etti

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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları TCG Çeşme gemisini taciz etti
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları TCG Çeşme gemisini taciz etti

TC Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Kuzey Ege'nin uluslararası sularında araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz ettiğini ve gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

TCG Çeşme araştırma gemisi, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı.

DHA'nın haberine göre; MSB kaynakları, yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar Kuzey Ege'de araştırmalar yapacak geminin, Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildiğini belirtti. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 4 F-16 uçağının Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarından birinin TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir "chaff fişeği" atarak tacizde bulunduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini" belirtti. (DHA)

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