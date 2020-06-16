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Yunanistan ile Fransa, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini görüştü

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Yunanistan ile Fransa, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini görüştü
Yunanistan ile Fransa, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini görüştü

Son aylarda Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinden diplomatik destek arayışına devam ediyor.

Paris'i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde 'Atina ile Paris arasındaki stratejik ilişkilerin daha da genişletilmesi, Koronavirüs salgını, göçmen krizi, Libya meselesi ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka ve Deniz Hukuku'na saygı gösterilmesinin önemini' ele aldıkları bildirildi.

Yunan diplomatik kaynaklar, Dendias'ın "Yunanistan'ın, Ankara'nın artan yasa dışı tutumunda ve karşı karşıya kaldığı provokasyonlarda, dost ve müttefik olarak sergilediği istikrarlı destek için Fransa'ya teşekkür ettiğini" dile getirdi.

Bakanların Libya meselesine ilişkin, soruna siyasi bir çözüm bulunmasının yanı sıra halkın yararına ve bölgesel istikrarın sağlanması adına dış müdahalelerin durdurulmasının zorunlu olduğu konusunda fikir birliğine vardıkları da kaydedildi.

Daha sonra iki bakan, telekonferans yoluyla AB Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iştirak etti.

Toplantıda Dendias'ın 'Türkiye'nin saldırganlığının hem Yunanistan'a hem de Avrupa Birliği'ne hakaret olduğunu dile getirdiği' aktarıldı.

DENDİAS, UNESCO GENEL DİREKTÖRÜ İLE AYASOFYA MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, UNESCO Genel Direktörü General Audrey Azoulay ile Ayasofya meselesini de görüştü.

Telefonla gerçekleşen görüşmede ikilinin, dünya mirası listesinde yer alan ve halen müze olan Ayasofya'da Kuran okunması konusunu da ele aldıkları bildirildi.

Azoulay'ın görüşmede Dendias'a, kurumun gelişmeleri yakından takip ettiğini söylediği aktarıldı. Azoulay'ın ayrıca görüşmede Ayasofya'nın statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin önceden kendilerine iletilmesi ve bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiğini yinelediği kaydedildi.

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