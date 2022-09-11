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Yunanistan ile gerilim büyüyor: Erdoğan’a tek kelime ile cevap verdi

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik dün Ege'de yaşanan krizle iyice tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alırken, son açıklamalarına tek kelime ile yanıt verdi.
Yunanistan ile gerilim büyüyor: Erdoğan’a tek kelime ile cevap verdi

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim, son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülke de karşılıklı ton yükseltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” sözleri gündemdeki yerini korurken, son olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Erdoğan’a ve Türkiye’ye mesaj gönderdi.

Miçotakis, Ankara ile yaşanan gerilime değinirken, “Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarıma verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik.” dedi.

‘HAYIR, SAYIN ERDOĞAN’

Miçotakis, Erdoğan’ın Yunanistan’ı hedef alan ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ ile başlayan sözlerine de değinirken, tek kelime ile ‘hayır Sayın Erdoğan’ dedi.

Öte yandan, Bozcaada açıklarında dün yaşanan kriz de Yunan basınında gündem oldu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, haberi manşetlere taşırken, diplomatik kaynakların, iki ülke arasında tansiyonu yükseltecek ve hatta çatışmaya sokabilecek gelişmelerin “Ege’de balıkçıların veya göçmenlerin karıştığı bir kazayla başlayabileceğine dikkat çektiğini” vurguladı.

Dün, Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege’de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmış,  Türk Sahil Güvenlik botlarının devreye girmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etmişti.

Türkiye'den yeni provokasyonlar - Tenedo açıklarında Sahil Güvenlik ile olay 'kurmuşlar' | tanea.gr

DİPLOMATİK KAYNAKLAR AÇIKLAMA YAPTI

Taciz ateşi açılmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina’da girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ile izahat verilmesi talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklar, “Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir” ifadelerini kullandı.

2 Yunan Sahil Güvenlik ekibi uluslararası sulardaki gemiye taciz ateşi açtı

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