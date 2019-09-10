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Yunanistan ile Güney Kıbrıs’tan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı 'ortak mücadele' kararı

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Yunanistan ile Güney Kıbrıs’tan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı 'ortak mücadele' kararı
Yunanistan ile Güney Kıbrıs’tan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı 'ortak mücadele' kararı

Yunanistan ve Kıbrıs’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “yasa dışı” faaliyetine ve Gazimağusa’daki (Famagusta) kapalı alanın (Maraş) açılması planına karşı ortak mücadele kararı aldığı belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis arasında Lefkoşa’da gerçekleşen görüşmenin sonuç bildirisinde, “İki lider, Türkiye’nin denizdeki yasa dışı operasyonları ve Famagusta’nın kapalı alanıyla ilgili planları ve duyurularına ilişkin şiddetli itiraz ve kaygılarını dile getirdi. Onlar, Türkiye'nin yasa dışı eylemlerine karşı ortak eylemler konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca Türkiye’ye, tüm bu faaliyetlerine son vermesi ve görüşmeler için uygun havanın oluşmasına yardımcı olması çağrısı yapıldı.

Sputnik

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