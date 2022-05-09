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Yunanistan ile Ticari İlişkiler

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Yunanistan ile Ticari İlişkiler
Yunanistan ile Ticari İlişkiler

 Rum basını, Atina’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen 1’inci Yunanistan-Güney Kıbrıs İş Zirvesi’ne yer verdi.

Politis gazetesi, 1’inci Yunanistan-Güney Kıbrıs İş Zirvesi çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın, gerek yatırım gerekse ihracat açısından Yunanistan’ın önemli bir ortağı olduğuna vurgu yapıldığını yazdı.

Gazete, zirvedeki açıklamalara dayanarak, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a yönelik 2021 yılındaki ihracatının 2020 yılına oranla yüzde 39.1 artarak,  2.5 milyar Euro’ya ulaştığını  belirtti. 

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta bin 500’den fazla da Yunan şirketi faaliyet gösteriyor.

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